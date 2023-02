Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Amtszeit von Haruhiko Kuroda als Gouverneur der Japanischen Zentralbank (BoJ) endet am 8. April, so die Analysten von Postbank Research.Während seiner zehnjährigen Amtszeit habe er die Wirtschaftspolitik des ehemaligen Premierministers Abe ("Abenomics") unterstützt, eine Kombination aus unterstützender Fiskalpolitik, quantitativer Lockerung und Strukturreformen. Diese Maßnahmen hätten Japan geholfen, sich ein wenig aus der Deflationsspirale zu befreien, aber das Wachstum sei schleppend geblieben. In letzter Zeit habe der Japanische Yen (JPY) an Wert verloren, im Dezember 2022 habe die Inflation 4% erreicht, und der Druck auf die BoJ, ihre Geldpolitik zu normalisieren, habe zugenommen. ...

