Hannover (www.anleihencheck.de) - Bei den deutschen Staatsanleihen standen gestern keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich Anleger orientieren konnten, so die Analysten der Nord LB.Die Kurse hätten leicht nachgegeben. US-Staatsanleihen hätten sich zwar etwas stabilisieren können, da Investoren aber verstärkt risikoaffiner reagiert hätten, hätten sich die Kursgewinne in Grenzen gehalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...