Paion begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Schließlich hüpft der Kurs satte rund zwei Prozent nach oben. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund einundzwanzig Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser Hochpunkt verläuft bei 0,90 EUR. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden ...

