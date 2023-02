Auf den ersten Blick sorgte die Steinhoff-Aktie am Montag in einem äußerst schwierigen Marktumfeld für ein dickes Ausrufezeichen. Während es an genügend Stellen fallende Kurse zu sehen gab, ging es bei der Aktie des Möbelkonzerns um satte 14,44 Prozent in Richtung Norden. Doch der erste Eindruck täuscht hier ganz gewaltig.Dem vermeintlichen Kurssprung voraus ging ein heftiger Absturz, welcher Steinhoff (NL0011375019) von nicht ganz 0,03 Euro bis unter die Marke von 0,02 Euro beförderte. Den Bullen ist es also lediglich gelungen, die Kurse ...

