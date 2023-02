DFR Gold Inc. gab kürzlich den Beginn eines 10.000 Meter umfassenden Bohrprogramms auf dem Projekt Cascades in Burkina Faso, Westafrika bekannt. Das Bohrprogramm stellt den ersten Teil eines längerfristigen Plans zur systematischen Erprobung von Explorationszielen dar, die nun innerhalb des mineralisierten Korridors des Cascades-Projekts identifiziert wurden. Das Bohrprogramm wird in zwei Phasen durchgeführt. Die ersten 5.000 Meter zielen auf Erweiterungen der aktuellen Ressourcen und mehrere neue Ziele ab:



? Zwei neu definierte Ziele unmittelbar nördlich bzw. südwestlich des Mantels der Ressourcengrube Daramandougou; ? Stepout-Bohrungen auf dem Ziel TT13, einer bedeutenden neuen Goldzone, die im Jahr 2022 identifiziert wurde; und ? First-Pass-Bohrungen auf mehreren anderen der neu abgegrenzten Ziele im Lizenzgebiet Wuo Land 2.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

