Linz (www.anleihencheck.de) - Der gute Jobreport der Kanadier führt dazu, dass die Spekulationen über die weitere Vorgangsweise der Bank of Canada neue Nahrung erhalten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der überraschende Zuwachs von 150.000 Jobs anstatt erwarteten 15.000 Jobs sei der Auslöser gewesen. Momentan werde mit einer 80%igen Wahrscheinlichkeit erwartet, dass bis Sommer die Zinsen ein weiteres Mal erhöht würden. Vielerorts sei man zuletzt davon ausgegangen, dass der nächste Schritt der Bank of Canada bereits eine Senkung sein könnte. Am Donnerstag werde es eine Rede des Governers der Bank of Canada geben, die weitere Erkenntnisse bringen solle. Der CAD (Kanadischer Dollar) sollte zum USD seine Stärke beibehalten können. (14.02.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...