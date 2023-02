Stavanger (www.fondscheck.de) - Der Jahresschlussverkauf an den Immobilienmärkten im Dezember wurde durch die restriktiven Zentralbanken angeheizt, die die Anleiherenditen weiter in die Höhe trieben, was sich typischerweise negativ auf Immobilien auswirkt, so Michael Gobitschek, Portfoliomanager des SKAGEN m2 (ISIN NO0010657356/ WKN A1J7XC) von SKAGEN Funds. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...