Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bereits angekündigt, dass die Zinsen im März ein weiteres Mal steigen sollen. Wie es danach weitergeht, ist für den Moment offen. Geht es nach Deutsche Bank-Chef Christian Sewing, werden aber auch danach noch Zinsschritte notwendig sein.Das sagte Sewing gegenüber der "Welt am Sonntag" und begründete diese Forderung mit Verweis auf noch immer vorhandene inflationäre Risiken. So könnten die Preise für Energie jederzeit wieder in die Höhe schnellen und auch das Ende von Zero Covid in ...

