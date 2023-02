Ceconomy hat solide Zahlen für Q1 22/23 vorgelegt und die Erwartungen weitgehend erfüllt. Dank der Marketingkampagnen am Black Friday und in der Vorweihnachtszeit verzeichnete Ceconomy ein währungs- und portfoliobereinigtes Wachstum von 4,9%. Das bereinigte EBIT sank aufgrund höherer Kosten um ca. 20%. Das Nettoergebnis verbesserte sich jedoch nach der Convergenta-Transaktion, die zu einer Verringerung der Minderheitsanteile und einem Steuervorteil führte. Außerdem kündigte Ceconomy den Verkauf seines kriselnden schwedischen Geschäfts an Power Retail Sweden für eine Minderheitsbeteiligung von 20% an Power Sweden. AlsterResearch bleibt trotz angepasster Schätzungen und eines höheren Kursziels an der Seitenlinie (EUR 2,10, HALTEN). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Ceconomy%20AG





Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen!