Brüssel (www.fondscheck.de) - Die Candriam Group ("Candriam"), ein Unternehmen von New York Life Investments, gab heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung über den Erwerb eines zusätzlichen Anteils von 31% an dem paneuropäischen Immobilien-Investmentmanager Tristan Capital Partners ("Tristan") geschlossen hat, so Candriam in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...