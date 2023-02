Anleger warten gespannt auf die neusten US-Inflationsdaten am heutigen Dienstag. Auch für die Kryptowährung ist die Entwicklung wichtig, denn eine sinkende Inflation reduziert den Druck für weitere Zinserhöhungen. Während der Bitcoin in den vergangenen Wochen schwächelt, schießt ein Coin in Höhe und ist auf dem Weg zum Allzeithoch.

Den vollständigen Artikel lesen ...