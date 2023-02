DJ MARKT USA/Börse blickt Inflationsdaten optimistisch entgegen

An den US-Börsen zeichnet sich am Dienstag vor Bekanntgabe der mit Spannung erwarteten Inflationsdaten eine gut behauptete Eröffnung an den US-Börsen ab. Zuversicht, dass sich der Preisauftrieb im Januar abgeschwächt hat, hatte schon am Montag die Kurse nach oben getrieben und stützt zunächst weiter. Händler berichten allerdings auch von einer gewissen Zurückhaltung, denn die Daten bergen Rückschlagspotenzial für die Börsen.

Sollte sich der Anstieg der Verbraucherpreise im Januar weniger stark abgeschwächt haben als angenommen oder die Preise gar deutlicher gestiegen sein, dürften die Erwartungen an den Spitzenzins der Fed steigen, meint ein Marktteilnehmer. Die Aussicht auf ein längere Zeit erhöhtes Zinsniveau dürfte die Rally der Aktienmärkte ausbremsen, heißt es mit Blick auf die seit Jahresbeginn verzeichnete Erholung.

Daneben geht die Bilanzsaison weiter. Unter anderem hat Arista Networks mit Umsatz und Ergebnis im vierten Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Aktie gewinnt vorbörslich 1 Prozent. Besser als erwartet hat auch der Autoverleiher Avis Budget (+4%) im vierten Quartal abgeschnitten. Überraschend stark sind ferner die Zahlen von Palantir (+18,3%) ausgefallen. Für das Unternehmen war das vierte Quartal nach GAAP das erste profitable überhaupt. Ford legen um 0,6 Prozent zu. Der Automobilkonzern will in Europa in den kommenden drei Jahren 3.800 Arbeitsplätze abbauen und begründet dies mit der Umstellung auf Elektromobilität.

