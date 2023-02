Am 23. Februar gibt es bei der Deutschen Telekom die Zahlen für 2022. Dabei dürften auch die Daten der amerikanischen Tochter T-Mobile US eine Rolle spielen. Diese sollten für einige Impulse sorgen, läuft es in Übersee doch auch dank der Integration von Sprint gut. In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie von T-Mobile US rund 23 Prozent zugelegt. ...

