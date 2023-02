München (www.fondscheck.de) - Europäische Aktien profitierten in den letzten Monaten enorm von einer Entspannung an den Energiemärkten und den Anzeichen von chinesischen Wachstumsimpulsen, so Martin Roßner, Gründer und Geschäftsführer von ThirdYear Capital und Fondsberater des ART Global Macro Fonds (ISIN DE000A2P0U66/ WKN A2P0U6) des Fondsinitiators AGATHON Capital. ...

