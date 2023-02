Der Logistikdienstleister Dachser plant bis zum Jahr 2025 emissionsfreie Liefergebiete in mindestens zehn weiteren europäischen Großstädten. Derzeit werden bereits in zwölf Städten ungekühlte Paket- und Stückgutsendungen mit Elektrofahrzeugen zugestellt. Das ist in definierten Liefergebieten in Berlin, Freiburg, Stuttgart, München, Dortmund, Kopenhagen, Oslo, Prag, Strasbourg, Paris, Madrid und Porto ...

Den vollständigen Artikel lesen ...