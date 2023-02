Tech-Experte Frank Thelen hat seinen zweiten Fonds für Privatanleger aufgelegt. Enthalten sind Small und Mid Caps mit einer Marktkapitalisierung von unter 10 Milliarden USD. Der erste disruptive Tech-Fonds verlor seit dem Start im September 2021 rund 45%. Was hinter dem neuen Fonds steckt und was davon zu erwarten, ist erfahren Sie in diesem Interview mit Frank Thelen.