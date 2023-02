Die Ampelregierung in Berlin hat bereits im Koalitionsvertrag klargestellt, dass sie die EU-Whistleblower-Richtlinie in Form eines Hinweisgeberschutzgesetzes zügig umsetzen will. Und bereits im Dezember 2022 passierte der Gesetzestext den Bundestag. Doch der Bundesrat hat nun das Whistleblower-Gesetz gestoppt. In der Länderkammer erhielt es insbesondere bei den unionsgeführten Bundesländern nicht die erforderliche Zustimmung. Das Gesetz wird daher nicht - wie ursprünglich vorgesehen - zum Frühjahr ...

