Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die jährliche Inflationsrate in den USA hat sich im Januar zum siebten Mal in Folge verlangsamt und lag mit 6,4% (Dezember: 6,5%) über den Prognosen von 6,2%, so die Experten von XTB.Die Kerninflation, die Lebensmittel und Energie ausschließe, sei im Januar auf 5,6% gegenüber 5,7% im Dezember gesunken und habe damit über den Markterwartungen von 5,5% gelegen. ...

