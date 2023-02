Es ist der nächste Tech-Hype nach dem Metaverse: Chatbots wie ChatGPT. Und plötzlich ist jeder dabei. Microsoft hatte sich praktischerweise ohnehin an der Entwicklung des ChatBots beteiligt. In China hatten Alibaba und Baidu neulich angekündigt, eine Alternative an den Start zu bringen. Zweit weitere China-Tech-Größen ziehen nach.Alibabas E-Commerce-Rivale JD.com hat vor einigen Tagen eine Industrieversion von ChatGPT angekündigt. Diese soll auf die Bereich Einzelhandel und Finanzen spezialisiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...