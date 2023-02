Die US-Verbraucherpreisdaten machen am Dienstag den Anlegern das Leben schwer. Die Nervosität, weil die Inflation im Januar im Vorjahresvergleich nicht so stark wie von Experten erhofft fiel, hat nach einer Phase der Beruhigung - zuletzt wieder zugenommen. Der Dow Jones legte zwischenzeitlich - nach einem Fall auf 34.000 Punkte - 300 Punkte zu. Zuletzt ging es jedoch wieder abwärts - unter die 34.000-Punkte-Marke. Fakt war auch, dass sie sich den sieben Monat in Folge abschwächte. Der marktbreite ...

