Boeing - Air India-Auftrag beflügelt die Aktie des Flugzeugbauers!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: BA ISIN: US0970231058



Rückblick: Boeing hat weiter Rückenwind. Air India wird 220 Festbestellungen im Wert von 34 Milliarden US-Dollar zum Listenpreis tätigen, wie das Weiße Haus heute mitteilte. Mit weiteren Kaufoptionen für zusätzliche 50 Boeing 737 MAX und 20 Boeing 787, sind es in Summe 290 Flugzeuge für insgesamt 45,9 Milliarden US-Dollar. Nachdem es mit den Boeing-Papieren im September des Vorjahres noch bergab ging, verbesserte sich die charttechnische Lage im November mit der Rückeroberung der EMAs 20 und 50. Die Kurse bewegten sich in Folge über dem 20er bis knapp 219 USD nach oben. Heute konnten die Bullen aus der Konsolidierung der letzten Tage ausbrechen.

Meinung: Mit dem Kauf der Boeing-Jets werden über eine Million amerikanische Arbeitsplätze in 44 Staaten unterstützt, wovon viele keinen Hochschulabschluss erfordern werden. Der Auftrag ist Boeings drittgrößter Verkauf aller Zeiten in US-Dollar und der zweitgrößte aller Zeiten in der Menge. Die Eröffnung einer Long-Position in der Aktie des Flugzeugbauers könnte weiterhin aussichtsreich sein.

Chart vom 14.02 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 219.50 USD



Setup: Bei einem temporären Rücksetzer ließe sich ein Long-Trade mit einem attraktiven CRV eröffnen. Nach dem Entry könnte man die Position unterhalb des EMA-20 absichern.

Meine Meinung zu Boeing ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in BA



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.