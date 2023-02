Peking (ots/PRNewswire) -Am Samstag fand im Sunway Pyramid Shopping Center in Selangor, Malaysia, eine Ausstellung über Dehua-Keramik statt, die viele Besucher und Besucherinnen aus Malaysia anzog, um den einzigartigen Charme der Dehua-Porzellanprodukte zu entdecken.Etwa 35 Keramikunternehmen aus Dehua stellten auf der Ausstellung gemeinsam hochwertige weiße Porzellanprodukte aus, darunter Meisterporzellan, Haushaltsporzellan für den täglichen Gebrauch und Exportporzellan, die das reiche kulturelle Erbe und die exquisiten Fertigkeiten der Dehua-Keramik in vielfältiger Weise demonstrieren.Dehua-Porzellan ist eine Art weißes chinesisches Porzellan, das im Kreis Dehua in der Stadt Quanzhou in der südostchinesischen Provinz Fujian hergestellt wird. Das dort hergestellte schlichte weiße Porzellan wurde von den Franzosen als "Blanc de Chine" (Weiß aus China) bezeichnet und erlangte weltweiten Ruhm.Im Jahr 2022 wird der Produktionswert der Dehua-Keramik 50 Milliarden Yuan übersteigen, sagte Fang Junqin, der Leiter des Kreises Dehua.Die Porzellanindustrie im Kreis Dehua ist nicht nur ein führender Industriezweig, sondern auch eine existenzsichernde Branche. Es gibt mehr als 4.000 Keramikunternehmen. Von den 356.000 Menschen im Kreis ist jeder Dritte in der Keramikbranche tätig, erklärte Fang.In diesem Jahr wird Dehua mit der Umsetzung eines neuen Fünf-Jahres-Aktionsplans für die hochwertige Entwicklung der Porzellanindustrie beginnen und sich bemühen, Dehua-Porzellan bis 2027 zu einem Hundert-Milliarden-Industriecluster auszubauen, so Fang.Fang wies auch darauf hin, dass mit dem Inkrafttreten des RCEP-Abkommens der Export von Dehua-Porzellan in südostasiatische Länder rapide gestiegen ist. Von Januar bis September 2022 exportierte Dehua Porzellanprodukte im Wert von 5,77 Millionen US-Dollar nach Malaysia, was einem Anstieg von 324,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Fang zufolge gilt Malaysia als "Überträger" und "Katalysator" für den Eintritt von Dehua-Porzellan in den internationalen Markt.Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/332735.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2001783/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-ausstellung-uber-dehua-porzellan-beflugelt-keramikbegeisterung-in-malaysia-301746498.htmlPressekontakt:Gao Jingyan,+86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5441293