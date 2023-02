Das US-Finanzunternehmen Citadel Securities (Sitz: Miami) hat sich mit 5,5 % an der kalifornischen Bank SILVERGATE CAPITAL beteiligt. Diese ist bekannt für ihr großes Engagement bei Kryptowährungen. Zuvor waren auch die 9,3 % von STATE STREET sowie 7,2 % von BLACKROCK an SILVERGATE aufgefallen.



Die SILVERGATE-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten rund 87 % an Wert verloren, nachdem die Bank massive Verlust im Zusammenhang mit dem Bitcoin ausweisen musste. Zieht man den Vergleich zu einem anderen bekannten Krypto-Protagonisten, MICROSTRATEGY, so fällt insbesondere die hohe Shortquote beider Titel ins Auge. Auch durch "MSTR" (Nasdaq-Kürzel) setzt man indirekt auf den Bitcoin. Dort aber in sehr viel milderer Form, weil MICROSTRATEGY den eigentlichen Schwerpunkt weiterhin im Geschäft mit Software hat.



Die SI-Aktie gilt mit einem Short Interest von knapp über 70 % (Quelle u. a. reddit) als am zweitstärksten geshortete US-Aktie. Ein Short-Squeeze liegt hier im Bereich des Möglichen. Bei MICROSTRATEGY liegt die Shortquote bei rund 32 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



