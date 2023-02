Goldman Sachs erwartet keine Rendite mehr am Aktienmarkt in diesem Jahr. Stock-Pickern empfiehlt die US-Großbank trotzdem diese Aktien, da sie trotz eines schwachen Marktes noch Renditepotenzial haben. Die Märkte sind seit Anfang des Jahres schon stark nach oben gelaufen und das, obwohl jeder eine Rezession erwartet. Darum geht die US-Investmentbank Goldman Sachs nun davon aus, dass es am Aktienmarkt im restlichen Jahr keine Rendite mehr geben wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...