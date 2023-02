DJ MÄRKTE USA/Gewinnmitnahmen am Aktienmarkt nach Inflationsdaten

NEW YORK (Dow Jones)--Belastet von wieder hochgekochten Zinssorgen geraten die US-Börsen am Dienstag im Verlauf deutlicher unter Druck. Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Januar zwar weiter verlangsamt, dies aber nicht so deutlich wie von Volkswirten prognostiziert. Hoffnungen auf günstig ausfallende Inflationsdaten hatten die Aktienkurse am Vortag nach oben getrieben, so dass Anleger nun Gewinne mitnehmen. Der Dow-Jones-Index fällt um 0,9 auf 33.931 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite büßen 0,7 bzw. 0,6 Prozent ein. "Die Stärke der Kerninflation deutet darauf hin, dass die US-Notenbank noch viel zu tun hat, um die Inflation wieder auf 2 Prozent zu drücken", sagt Investmentstrategin Maria Vassalou von Goldman Sachs Asset Management.

Die Disinflation in den USA setze sich fort, aber langsamer, als es der Fed lieb sein dürfte, ergänzt Marktstratege Ronald Temple von Lazard. Die Kerninflation falle zu hoch aus und liege außerhalb der "Komfortzone". Für die nächste Fed-Sitzung im März wird bislang eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet. Entscheidend sei aber, wo der Zinsgipfel des Zyklus liege und wie lange die Zinsen auf diesem hohen Niveau verharrten, heißt es im Handel. Neben den Verbraucherpreisen wurden die Januardaten zu den Reallöhnen veröffentlicht. Hier wurde nach einer Stagnation im Dezember nun ein Anstieg um 0,7 Prozent verzeichnet. Der Anstieg dürfte inflationär wirken und die Zinssorgen weiter befeuern.

Zinssorgen belasten Aktien- und Rentenmarkt

Der Dollar erholt sich nach einer Berg- und Talfahrt klar von seinen Tagestiefs, aktuell tendiert der Dollarindex auf Tagessicht 0,1 Prozent höher. Am Rentenmarkt geraten die Notierungen mit den wieder hochkochenden Zinserhöhungsspekulationen unter Druck, die Renditen steigen damit deutlich. Steigende Marktzinsen und der sich erholende Dollar drücken den Goldpreis. Die Ölpreise geraten ebenfalls unter Druck, nachdem die USA Teile ihrer strategischen Ölreserven freigegeben haben.

Bei Coca-Cola belastet der Ausblick

Unter den Einzelaktien sinken Coca-Cola um 1,2 Prozent. Der Getränkegigant hat zwar den Umsatz im abgelaufenen deutlicher als erwartet gesteigert, zugleich rechnet die Gesellschaft aber mit nachlassender Dynamik der Erlösentwicklung im Jahresverlauf. Marriott International ziehen um 1,3 Prozent an, der Hotelbetreiber schnitt im vierten Quartal besser als gedacht ab.

Arista Networks hat mit Umsatz und Ergebnis im vierten Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen, der Kurs klettert um 2,8 Prozent. Besser als erwartet hat auch der Autoverleiher Avis Budget (+6,1%) in der vierten Periode abgeschnitten. Überraschend stark sind ferner die Geschäftszahlen von Palantir (+13,6%) ausgefallen. Für das Unternehmen war das Schlussquartal 2022 nach GAAP das erste profitable überhaupt. Ford verlieren 0,2 Prozent. Der Automobilkonzern will in Europa in den kommenden drei Jahren 3.800 Arbeitsplätze abbauen und begründet dies mit der Umstellung auf Elektromobilität.

=== DJIA 33.931,14 -0,9% -314,79 +2,4% S&P-500 4.107,97 -0,7% -29,32 +7,0% Nasdaq-Comp. 11.824,21 -0,6% -67,58 +13,0% Nasdaq-100 12.438,56 -0,5% -63,75 +13,7% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,65 +11,1 4,54 22,7 5 Jahre 4,04 +12,1 3,92 3,7 7 Jahre 3,93 +10,5 3,82 -4,2 10 Jahre 3,79 +8,4 3,70 -9,2 30 Jahre 3,83 +5,6 3,78 -13,7 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:16 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0727 +0,0% 1,0737 1,0716 +0,2% EUR/JPY 142,72 +0,5% 141,67 142,30 +1,7% EUR/CHF 0,9891 +0,3% 0,9855 0,9873 -0,1% EUR/GBP 0,8819 -0,2% 0,8830 0,8836 -0,3% USD/JPY 133,07 +0,5% 131,94 132,78 +1,5% GBP/USD 1,2162 +0,2% 1,2160 1,2129 +0,6% USD/CNH (Offshore) 6,8346 +0,2% 6,8228 6,8294 -1,4% Bitcoin BTC/USD 22.073,62 +1,9% 21.760,26 21.645,66 +33,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,68 80,14 -1,8% -1,46 -2,2% Brent/ICE 85,10 86,61 -1,7% -1,51 -0,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 52,65 51,71 +1,8% +0,94 -30,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.850,21 1.853,60 -0,2% -3,40 +1,5% Silber (Spot) 21,77 22,03 -1,2% -0,26 -9,2% Platin (Spot) 935,13 958,00 -2,4% -22,88 -12,4% Kupfer-Future 4,05 4,06 -0,1% -0,00 +6,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2023 12:15 ET (17:15 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.