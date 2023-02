Halle/MZ (ots) -Vorrangig ist, den Nachschub an Munition sicherzustellen, ohne die die besten Waffensysteme nichts taugen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagte beim Nato-Treffen, dass dieses Thema nun an Fahrt gewinne, sei "richtig und notwendig und hoffentlich nicht zu spät".Dass es hoffentlich nicht zu spät ist, gilt auch für die Lieferung der Leopard-2-Kampfpanzer. Eine schnellere Entscheidung der Bundesregierung hätte die Ausgangsposition der Ukraine bei der russischen Offensive gestärkt. Schwerer als das Zögern Berlins wiegt aber, dass die europäischen Partner mit Leopard-2-Lieferungen kaum in die Gänge kommen.Dass es sich für die Ukraine um einen Überlebenskampf handelt, daran gibt es keinen Zweifel.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5441333