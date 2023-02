MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister und Telekomkonzern United Internet will für knapp 300 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen. Es sollen bis zu 13,9 Millionen Papiere zu einem Stückpreis von 21 Euro erworben werden, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Montabaur mitteilte. Der Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft hatte bei 19,665 Euro gelegen. Auf der Handelsplattform Tradegate legte die United Internet-Aktie in einer ersten Reaktion kräftig zu und notierte zuletzt bei 20,69 Euro.

Außerdem kündigte das Unternehmen den Einzug von zwei Millionen Aktien an. In diesem Zusammenhang werde das Grundkapital um zwei Millionen Euro herabgesetzt, hieß es weiter. Der Einzug der eigenen Aktien diene der Erhöhung der prozentualen Beteiligung der United Internet-Aktionäre./he/tih