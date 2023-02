DJ United Internet setzt Kapital herab und kauft Aktien zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Die United Internet AG will 2 Millionen eigene Aktien einziehen und das Grundkapital der Gesellschaft von 194 auf 192 Millionen Euro reduzieren. Der Einzug der Aktien diene der Erhöhung der prozentualen Beteiligung der United-Internet-Aktionäre, teilte der Konzern mit. Zudem kündigte das Unternehmen an, Aktien für bis zu 291,9 Millionen Euro zurückzukaufen. Nach dem Einzug der Aktien werde United Internet 2,75 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft halten, heißt es weiter.

