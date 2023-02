Am US-amerikanischen Aktienmarkt brilliert derzeit das Wertpapier von Ecolab . Der Titel steigt deutlich. Ein Preisanstieg auf zwischenzeitlich 157,80 US-Dollar beschert dem Anteilsschein von Ecolab aktuell einen vorderen Platz in den Performance-Ranglisten an der Börse. Das Wertpapier verteuerte sich gegenüber dem letzten festgestellten Kurs des vorigen Handelstages um 6,70 Prozent.

