Die Nvidia-Aktie hat seit Jahresanfang mehr als 50 Prozent zugelegt. Auch am heutigen Dienstag stehen dicke Pluszeichen vor den Papieren des Chip-Herstellers. Grund ist ein Kursziel-Upgrade durch ein US-Analysehaus. Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) sieht in Nvidia nämlich einen Top-Wert für Anleger, um vom Trend-Thema "Künstliche Intelligenz" zu profitieren. Diese Ansicht ermutigte den Experten Vivek Arya in einer am Dienstag vorliegenden Studie, das Kursziel von 215 beachtliche auf ...

