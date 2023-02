Die Verbraucherpreisdaten für Januar haben am Dienstag eine Berg- und Talfahrt an den US-Börsen nach sich gezogen. Anleger zeigten sich von den Zahlen verunsichert, die die US-Notenbank Fed wohl nicht von weiteren Zinserhöhungen abhalten werden. Die Inflation fiel im Januar im Vorjahresvergleich nicht so stark wie von Experten erhofft. Der Dow Jones erholte sich etwas von seinem Spitzenverlust, der mehr als ein Prozent betrug. Am Ende stand für ihn noch ein Minus von 0,5 Prozent auf 34.089 Punkte ...

