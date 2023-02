EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

ENCAVIS AG übertrifft 2022 mit allen vorläufigen, untestierten KPIs die Guidance deutlich / Umsatz und oper. EBITDA übertreffen jetzt schon die Zielwerte der Wachstumsstrategie ">> Fast Forward 2025'



Encavis AG übertrifft 2022 mit allen vorläufigen, untestierten KPIs die Guidance des Geschäftsjahres 2022 deutlich / Umsatz und operatives EBITDA übertreffen jetzt schon die Zielwerte der Wachstumsstrategie ">> Fast Forward 2025"

Hamburg, 14. Februar 2023 - Der im MDAX notierte Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV) erzielte auf Basis vorläufiger, noch nicht testierter Key-Performance-Indikatoren im Geschäftsjahr 2022 deutlich höhere Umsatzerlöse und Ergebnisse, die signifikant über den Werten des Vorjahres, der Guidance für 2022 liegen sowie bei Umsatz und operativem EBITDA schon jetzt die Zielgrößen der Wachstumsstrategie ">> Fast Forward 2025" übertreffen. Angesichts des sehr großen Anteils preislich fixierter Umsätze aus Erneuerbarer Energieerzeugung profitierte Encavis nur in begrenztem Umfang von den hohen Spitzenwerten am Strommarkt, dennoch ist dieser Effekt deutlich zu erkennen. Der Konzern steigerte die Stromproduktion aus Erneuerbarer Energie im Eigenbestand der Encavis AG im Geschäftsjahr 2022 um knapp 14% auf rund 3.133 Gigawattstunden (GWh/Vorjahr: 2.754 GWh). Der Umsatzausweis der Encavis AG für das Geschäftsjahr 2022 beträgt rund EUR 480 Millionen, darin sind noch Umsätze in Höhe von rund EUR 25 Millionen enthalten, die durch die europaweit implementierten Systeme zur Deckelung der Strompreise abgeschöpft werden. Dieser Abschöpfungsbetrag wird als Teil der Sonstigen Aufwendungen wieder in Abzug gebracht. Somit ergibt sich operativ betrachtet ein wirtschaftlich erzielter Umsatz in Höhe von EUR 455 Millionen, der die Guidance 2022 von EUR > 420 Mio. um mehr als 8% übertrifft. Eine Steigerung um mehr als 36% gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 332,7 Mio. Der Jahresumsatz 2022 übertrifft somit schon jetzt die Zielgröße der Wachstumsstrategie ">> Fast Forward 2025" von EUR > 440 Mio. um mehr als 3%. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) übertrifft im Geschäftsjahr 2022 mit rund EUR 340 Mio. die Guidance 2022 (EUR > 310 Mio.) um mehr als 9% und um rund ein Drittel (+33%) das Vorjahr von EUR 256,4 Mio. Ebenso übertrifft auch das operative EBITDA schon jetzt die Zielgröße der Wachstumsstrategie ">> Fast Forward 2025" von EUR > 330 Mio. um mehr als 3%. Weiterhin stabil bleibt die EBITDA-Marge bei rund 75% nach Abschöpfung der Umsätze. Daraus resultiert eine Steigerung des operativen Ergebnisses der betrieblichen Tätigkeit (operatives EBIT) auf rund EUR 195 Mio., auch hier übertrifft Encavis die Guidance 2022 (EUR > 185 Mio.) um mehr als 5% und um mehr als 30% gegenüber dem Vorjahr von EUR 149,1 Mio. Encavis erreicht ebenfalls schon jetzt nahezu den Zielwert der Wachstumsstrategie ">> Fast Forward 2025" von EUR > 198 Mio. Insgesamt resultiert daraus ein signifikant verbessertes, operatives Ergebnis je Aktie (EPS) von mindestens EUR 0,58 für das Geschäftsjahr 2022, womit die Guidance 2022 in Höhe von EUR 0,55 um mehr als 5% übertroffen wird - eine Steigerung um mindestens 20% gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 0,48 je Aktie.



Besonders erfreulich ist der enorm starke Anstieg des operativen Cashflows auf rund EUR 320 Mio., der die Guidance 2022 von EUR > 280 Mio. um mehr als 14% übertrifft und den Vorjahreswert von 251,9 Mio. um mehr als 68 Millionen Euro bzw. um rund 27% übersteigt. Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status.



