Viele Anleger haben einen MSCI World ETF gekauft, der jedoch nur 19 Prozent in europäischen Aktien hält. Wie viel müssen Anleger zusätzlich in einen MSCI Europe ETF investieren, damit ihr Europa-Anteil auf 50 Prozent steigt? BÖRSE ONLINE hat nachgerechnet. MSCI World plus MSCI Europe Viele Anleger besparen einen MSCI World ETF von Invesco, iShares oder Xtrackers, um weltweit in Aktien aus den Industrieländern zu investieren. Auf diese Weise halten ...

