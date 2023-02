Bystronic AG / Schlagwort(e): Personalie

Bystronic AG: Rücktritt von Jacob Schmidheiny auf die Generalversammlung 2023



15.02.2023 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Rücktritt von Jacob Schmidheiny auf die Generalversammlung 2023



Zürich, 15. Februar 2023 - Jacob Schmidheiny tritt nach 46-jähriger Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat - davon 30 Jahre als Präsident - auf die Generalversammlung 2023 altershalber zurück. Der Verwaltungsrat schlägt Felix Schmidheiny den Aktionären als Nachfolger vor.



Jacob Schmidheiny hat die Unternehmensentwicklung massgeblich geprägt. Auf Grund seiner entschlossenen Initiative wandelte sich das frühere Ziegel- und Bauprodukteunternehmen Zürcher Ziegeleien zur international tätigen Industrie-gruppe Conzzeta AG, und schliesslich zu dem auf Blechbearbeitung fokussierten Unternehmen Bystronic AG. Wandel durch Erneuerung und beherztes Fortschreiten haben sein Handeln bestimmt. Dr. Heinz O. Baumgartner, Verwaltungsratspräsident, sagt: «Jacob Schmidheiny hat die kontinuierliche und nachhaltige Entwicklung des Unternehmens entscheidend mitgestaltet. Seine menschenorientierte Führung und sein Vertrauen in die Mitarbeitenden und Beteiligten haben einen wesentlichen Anteil an unserer erfolgreichen Entwicklung.» Der Verwaltungsrat spricht Jacob Schmidheiny für sein umsichtiges Wirken und die Zusammenarbeit seine Anerkennung und seinen Dank aus und wünscht ihm für die Zukunft herzlich alles Gute. Der Verwaltungsrat nominiert Felix Schmidheiny für die kommende General-versammlung als seinen Nachfolger. Felix Schmidheiny (38) hat Ostasien-wissenschaften studiert und hält einen Masterabschluss in internationaler Betriebs-wirtschaft und Recht der Universität Sydney. Er stärkt den Verwaltungsrat mit seinen Erfahrungen im Finanz- und Rechtswesen, Business Development und seiner breiten internationalen Kenntnis. Er ist Verwaltungsratsmitglied der Plazza AG, Zürich. Die Wahl von Felix Schmidheiny ist für die ordentliche Generalversammlung am 25. April 2023 vorgesehen. Weitere Informationen: Die Lebensläufe der bisherigen und neu zur Wahl vorgeschlagenen Mitglieder sind auf der Website von Bystronic verfügbar. Weitere Informationen folgen mit der Einladung zur Generalversammlung 2023.

https://ir.bystronic.com/corporate-governance/verwaltungsrat/ Bei Rückfragen: Investor Relations

Beat Neukom

Chief Financial Officer

Telefon +41 62 956 40 79

beat.neukom@bystronic.com Media Relations

Michael Präger

Chief Communication & ESG Officer

Mobile +41 79 870 01 43

michael.praeger@bystronic.com Über Bystronic Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie. Der operative Hauptsitz von Bystronic liegt in Niederönz, Schweiz. Weitere Entwicklungs- und Produktionsstandorte befinden sich in Sulgen (Schweiz), Gotha (Deutschland), Cazzago San Martino und San Giuliano Milanese (Italien), Tianjin, Shanghai und Shenzhen (China) sowie Hoffman Estates (USA). In über 30 Ländern sind wir mit eigenen Verkaufs- und Servicegesellschaften aktiv und in zahlreichen weiteren Ländern mit Agenten vertreten. Disclaimer Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die deutsche Übersetzung vom englischen Original abweichen, so gilt der Wortlaut der deutschen Version.

