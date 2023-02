Dabei ist man weltweiter Marktführer bei Nutzfahrzeugsitzen für Landwirtschaft, Bauindustrie und Logistik mit Produktionsstätten in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien. Nach verlustreichenJahren wurde auf Basis vorläufiger Zahlen ein Umsatz von rund 2,2 Mrd. € und ein operatives EBIT zwischen rund 35 und 36 Mio. € erwirtschaftet. Bilanziell kommt jedoch eine Wertminderung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte in Höhe von rund 74 Mio. € dazu, was den Free Cashflow von rd. 31 Mio. € und das operative EBIT nicht tangiert. Für 2023 geht der CEO in die Offensive. Er rechnet mit einer stabilen Umsatzentwicklung und einer Verdopplung des operativen EBIT auf rd. 62 Mio. €. Dagegen steht ein Börsenwert von 185 Mio. € und per 2024 sind GRAMMERwieder EBIT-Margen um 4 bis 5 % zuzutrauen. Das wären mindestens rd. 90 Mio. € bei einem geschätzten Gewinn je Aktie um 2,80 €. Die Besonderheit: Ningbo Jifeng als chinesischer Zulieferer hält gut 84 %. Rein fundamental ist der faire Wert auf mindestens 20 € oder mehr zu taxieren.



