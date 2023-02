DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

CECONOMY - Der Elektronikhändler Ceconomy mit seinen Ketten Saturn und Media Markt droht angesichts einer verhaltenen Geschäftsentwicklung und einem schwachen Börsenkurs zum Übernahmekandidaten zu werden. Nach Informationen des Handelsblatts aus Finanzkreisen gab es bereits Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss mit dem französischen Händler Fnac Darty. (Handelsblatt)

RAISIN - Das Berliner Finanz-Start-up Raisin sammelt Finanzkreisen zufolge gerade frische Mittel von Investoren ein. Der genaue Umfang der Finanzierungsrunde, die in den finalen Zügen ist, stehe allerdings noch nicht fest, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Raisin könnte dabei 50 Millionen Euro oder mehr einnehmen, sagte einer der Insider. Die Bewertung des Unternehmens könne dadurch auf mindestens 1,5 Milliarden Euro steigen. Raisin wollte sich zu der Sache nicht äußern. Raisin zählt mit der Marke "Weltsparen" zu den wenigen Fintechs, die von der Zinswende unmittelbar profitieren. (Handelsblatt)

SCOPE - Die europäische Ratingagentur und Fondsanalysegruppe Scope hat einen weiteren Eigner: Der französische Bankkonzern BPCE erwirbt Anteile in nicht genannter Höhe, wie die Scope mit Sitz in Berlin mitteilte. Die Beteiligung französischer Eigner an der Gesellschaft reflektiere eine gewachsene Bedeutung des französischen Marktes. Erst vor wenigen Monaten hatte Scope den Einstieg des Versicherers Axa bekannt gegeben.

February 15, 2023

