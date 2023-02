Hamburg (ots) -Anlässlich des heutigen 20-jährigen Jubiläums des MEGA-LOSES hat die DEUTSCHE FERNSEHLOTTERIE beschlossen, den Höchstgewinn für dieses Los in den Prämienziehungen zu erhöhen. Der Gewinnbetrag im ersten Rang steigt ab April 2023 von 1.000.000 auf 1.500.000 Euro!Am Spieleinsatz, an den guten Chancen auf einen Gewinn - also den Gewinnwahrscheinlichkeiten - sowie an der Teilnahme an allen Ziehungen im Spielzeitraum ändert sich nichts. Auch der günstige Lospreis von monatlich 10 Euro bleibt unverändert. Die Umstellung erfolgt für jedes gültige MEGA-LOS automatisch."Ich möchte mich ganz herzlich für das Vertrauen in unsere Lotterie für den guten Zweck und den damit verbundenen Beitrag für ein solidarisches Miteinander bedanken. Das ist besonders in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit und freut mich daher umso mehr", betont Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie.Seit dem 15.02.2003 haben rund 10,2 Millionen MEGA-LOS Mitspielerinnen und Mitspieler insgesamt 291 Millionen Euro gewonnen. Zudem wurden in den letzten 20 Jahren unter anderem mit den Einnahmen des MEGA-LOSES knapp 7000 soziale Projekte mit einer Gesamtsumme von rund 1,2 Milliarden Euro gefördert und so viele hilfebedürftige Menschen unterstützt.Über die DEUTSCHE FERNSEHLOTTERIE:Dank ihrer Mitspielerinnen und Mitspieler erzielte die DEUTSCHE FERNSEHLOTTERIE von 1956 bis heute einen karitativen Zweckertrag von über 2 Milliarden Euro. Damit konnte die Soziallotterie über die ihr zugehörige Stiftung Deutsches Hilfswerk rund 10.000 Projekte fördern. Im Jahr 2022 wurden mehr als 34 Millionen Euro an 231 soziale Projekte vergeben. Mindestens 30 Prozent der Los-Einnahmen fließen jedes Jahr über die Stiftung Deutsches Hilfswerk in den guten Zweck. Kindern, Jugendlichen, Familien, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung sowie Nachbarinnen und Nachbarn wird so ein besseres Leben ermöglicht - bundesweit, in Städten und im ländlichen Raum. Die geförderten Projekte sollen dabei das solidarische Miteinander stärken und aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen begegnen.REKORDFÖRDERUNG - 30 Millionen Euro für die Tafeln:Aktuell sind Deutschlands Tafeln an der Belastungsgrenze, sie helfen so vielen Menschen wie nie zuvor. Sie benötigen dringend Unterstützung! Über ihre Stiftung fördert die DEUTSCHE FERNSEHLOTTERIE in den kommenden beiden Jahren den "Tafel Deutschland e.V." mit 23 Millionen Euro. Weitere sieben Millionen Euro liegen in einem Sonderfonds für gemeinnützige Organisationen bereit. Mit der Rekordsumme sollen die Tafeln bei der Bewältigung der größten Herausforderung in ihrer 30-jährigen Geschichte unterstützt werden.Pressekontakt:Jan SpekkerLeitung UnternehmenskommunikationDeutsche Fernsehlotterie gGmbH / Deutsches Hilfswerk SdbR+49 (0)40 41 41 04 38j.spekker@fernsehlotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Fernsehlotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105325/5441421