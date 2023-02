Die US-Inflationsdaten haben im gestrigen Handel eine Achterbahnfahrt an den Aktienmärkten ausgelöst. Am Vormittag kletterte der Dax kontinuierlich nach oben und lag zeitweise deutlich im Plus. Im Anschluss an die US-Verbraucherpreise begann dann die wilde Fahrt. Eine schnelle 100-Punkte-Bewegung folgte auf die nächste. Dabei schloss das deutsche Börsenbarometer das Gap bei 15.523 Zählern und könnte ...

