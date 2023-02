Twitter-Chef Elon Musk will einen Nachfolger an der Spitze des Social-Media-Unternehmens gegen Ende diesen Jahres finden, wie Bloomberg berichtet. Elon Musk, der am Mittwoch über einen Video-Call zum World Government Summit in Dubai sprach, sagte, er müsse die Social-Media-Plattform finanziell stabilisieren, bevor er die Zügel an einen neuen Leiter übergebe. "Ich denke, ich muss die ...

