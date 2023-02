Das enttäuschende IPO der Webhosting-Tochter Ionos hat bei United Internet zuletzt für einen deutlichen Rücksetzer gesorgt. Am Mittwoch führt der Internetdienstleister den MDAX im frühen Handel aber deutlich an. Grund dafür ist eine Ankündigung vom Vorabend, nach der United Internet im großen Stil eigene Aktien zurückkaufen will.United Internet will für knapp 300 Millionen Euro eigene Aktien erwerben. Es sollen bis zu 13,9 Millionen Papiere zu einem Stückpreis von 21 Euro erworben werden. Der Schlusskurs ...

