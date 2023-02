Alle Anteilseigner von Paion dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund fünf Prozent an. Dadurch kostet der Titel nun 0,75 EUR. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund neunzehn Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser Hochpunkt verläuft bei 0,90 EUR. Daher eröffnen sich jetzt Trading-Gelegenheiten auf beiden Seiten.

Der Durchschnittskurs der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...