Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Rückgang der US-Inflation auf 6,4% sowie der Kern-Teuerungsrate auf 5,6% fiel etwas schwächer aus als erwartet und hat für eine erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten gesorgt, so die Analysten der Helaba.Letztlich seien die Zinserwartungen forciert worden und der implizite US-Leitzins liege nun per Sommer dieses Jahres bei 5,25%. Am Rentenmarkt sei es zu Verlusten gekommen, während sich der Euro einigermaßen habe behaupten können. Am Aktienmarkt habe das Kaufinteresse nach einem volatilen Handelstag etwas nachgelassen. ...

