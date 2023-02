Hannover (www.anleihencheck.de) - Am EUR Corporate Bond Primärmarkt konnte in den ersten Wochen des neuen Jahres reges Treiben beobachtet werden, so die Analysten der Nord LB.Mit einem bisherigen Gesamtemissionsvolumen in Höhe von EUR 48,9 Mrd. übertreffe das Jahr 2023 das Vorjahr um mehr als 80% (2022: EUR 27,1 Mrd.). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...