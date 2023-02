Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Seit dem zyklischen Verlaufshoch vom Oktober vergangenen Jahres bei 4,42% befindet sich die 30-jährige Rendite USA im Konsolidierungsmodus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Charttechnisch festmachen könnten Anleger diese Einschätzung an dem im Januar ausgeprägten "inside month", d. h. die damalige Schwankungsbreite sei innerhalb des Pendants des Vormonats verblieben. Für den Februar gelte dieses Phänomen bisher ebenfalls, sodass möglicherweise sogar ein zweiter Innenstab in Folge ausgebildet werde. Unter dem Strich gestalte sich die beschriebene Verschnaufpause überaus konstruktiv. So würden die drei letzten Monatskerzen jeweils nennenswerte Lunten aufweisen. Damit unterstreiche der aktuelle Kursverlauf den unterstützenden Charakter des alten Mehrjahreshochs vom November 2018 bei 3,47%. Apropos Unterstützung: Auf Wochenbasis verlaufe in diesem Dunstkreis zusätzlich die 38-Wochen-Linie (akt. bei 3,56%) und auch diese Bastion werde durch eine Reihe von Kerzen mit markanter Lunte bestätigt. Die Hochs bei rund 4,00% würden in diesem Umfeld das nächste Anlaufziel definieren, ehe bereits wieder das eingangs erwähnte Verlaufshoch vom Oktober 2022 (4,42%) auf die Agenda rücke. (15.02.2023/alc/a/a) ...

