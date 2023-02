Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG

15.02.2023

H1-Umsatzniveau deutet Übertreffen der Umsatzprognose an - Profitabilität trotz Gegenwind auf hohem Niveau



FORTEC Elektronik hat jüngst vorläufige H1-Zahlen (Stichtag: 31.12.2022) veröffentlicht, die umsatzseitig spürbar über unserer Erwartung liegen und eine Prognoseanpassung im laufenden Jahr nach sich ziehen dürften. Ergebnisseitig führten Kostensteigerungen wie erwartet zu einem unterproportionalen EBIT-Anstieg. Die Kostenbasis dürfte sich in H2 voraussichtlich noch etwas weiter erhöhen. Der H1-Bericht wird am 30. März veröffentlicht.



[Tabelle]



Umsatzdynamik auf hohem Niveau fortgesetzt: Nach vorläufigen H1-Zahlen erzielte das Unternehmen einen Konzernerlös von 49,4 Mio. Euro (+17,4% yoy). Damit konnte FORTEC das hohe Erlöswachstum des Auftaktquartals auch in Q2 halten und liegt umsatzseitig deutlich über unserer Erwartung (MONe: 22,2 Mio. Euro). Die signifikante Steigerung der Top-Line dürfte u.E. von beiden Segmenten mitgetragen worden sein.



Kostensteigerungen beeinträchtigen EBIT-Entwicklung wie erwartet: FORTEC übertraf in H1 mit 4,6 Mio. Euro das Rekord-EBIT des Vorjahres und erreichte eine Profitabilität in etwa auf Vorjahresniveau. Das Q2 wurde mit einem EBIT von 1,9 Mio. Euro abgeschlossen und liegt im Rahmen unserer Erwartung (MONe: 2,0 Mio. Euro). Im Vorjahresvergleich weist das Unternehmen eine um 1,0 PP reduzierte EBIT-Marge aus. Ursächlich für die leicht gedämpfte operative Marge dürften vor allem erhöhte allgemeine Betriebskosten und vereinbarte Lohnerhöhungen gewesen sein. Das Q2 ist im Hinblick auf die Bottom-Line aufgrund der reduzierten Fakturierungstage saisonbedingt das schwächste Quartal.



Übertreffen der Umsatzprognose zeichnet sich ab: Basierend auf dem H2-Erlösniveau aus 2021/2022 (47,0 Mio. Euro) impliziert die Guidance am oberen Ende des Zielkorridors (91,0 bis 97,0 Mio. Euro) eine Umsatzsteigerung von lediglich 1,4% yoy. Aufgrund des hohen Auftragsbestandes zum letzten Stichtag in Höhe von rund 95 Mio. Euro gehen wir von einem Übertreffen der Top-Line-Guidance aus und erhöhen unsere Umsatzprognose für das laufende GJ auf 100 Mio. Euro. Im Hinblick auf die EBIT-Guidance positionieren wir uns nunmehr an der Oberkante des Zielkorridors (8,0 bis 9,0 Mio. Euro), wenngleich sich die allgemeinen Kostensteigerungen aufgrund des inflationären Umfelds in H2 fortsetzen dürften und weitere Lohnerhöhungen zum 1. Januar vereinbart wurden. Aufgrund des von uns avisierten intakten Top-Line-Wachstums dürfte sich die EBIT-Run-Rate von rund 4,5 Mio. Euro in H2 fortsetzen.

Fazit: FORTEC Elektronik verfolgt den eingeschlagenen Wachstumspfad ohne Umwege. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 31,00 Euro.







