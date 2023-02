MTU-Calls mit 86%-Chance bei Kursanstieg auf 240 Euro

Die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) konnte in den vergangenen Monaten von ihrem 12-Monatstief bei 149,20 Euro vom 28.9.22 bis zum 2.2.23, als sie bei 233,80 Euro ein 12-Monatshoch erreichte, um gewaltige 57 Prozent zulegen. Nach der Veröffentlichung Zahlen für das vierte Quartal 2022, im Zuge derer auch eine Absenkung des Umsatzausblicks gegeben wurde, sackte der Aktienkurs am 14.2.23 auf 212,60 Euro ab. Am 15.2.23 startete die Aktie freundlich bei 226,50 Euro in den Handelstag.

Unter der Annahme, dass MTU Aero Engines das Gewinnniveau aus dem Jahr 2019 schneller als erwartet erreichen werde und der als solide eingeschätzten Zahlen bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis 280 Euro JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zu den hohen Kurszielen zumindest die Marke von 240 Euro ins Visier nimmt.

Call-Optionsschein mit Strike bei 230 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die MTU-Aktie mit Basispreis 230 Euro, Bewertungstag 12.6.23, BV 0,1, ISIN: CH1156343043, wurde beim MTU-Aktienkurs von 226,50 Euro mit 1,18 - 1,28 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 240 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,86 Euro (+45 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 211,29 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 211,29 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PE7JU52, wurde beim MTU-Kurs von 226,50 Euro mit 1,53 - 1,54 Euro taxiert.

Wenn die MTU-Aktie in nächster Zeit auf 240 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,87 Euro (+86 Prozent) erhöhen - sofern die MTU-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 205,775 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 205,775 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SQ7FPB9, wurde beim MTU-Kurs von 226,50 Euro mit 2,09 - 2,11 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der MTU-Aktie auf 240 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,42 Euro (+62 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU-Aktien oder von Hebelprodukten auf MTU-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de