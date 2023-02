Um 27 Prozent steigt der Umsatz von MTU Aero Engines 2022 auf 5,3 Milliarden Euro an. Das bereinigte EBIT legt um 40 Prozent auf 655 Millionen Euro zu. Netto bleiben 333 Millionen Euro, das ist ein Plus von 44 Prozent. Je Aktie soll es eine Dividende von 3,20 Euro geben, im Vorjahr gingen 2,10 Euro je Aktie an die Investoren. In 2023 erwartet MTU einen ...

