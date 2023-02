Linz (www.anleihencheck.de) - Mit dem Wechsel des Notenbankchefs waren die Hoffnungen groß, dass eine Abkehr von der seit zehn Jahren andauernden lockeren Geldpolitik in Japan stattfindet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nachdem nun Kazua Ueda nominiert worden sei, hätten diese Aussichten aber rapide abgenommen. Kazua Ueda sei nämlich als Fürsprecher der lockereren Geldpolitik einzustufen. Die Erwartungen der Markteilnehmer seien bezüglich der Geldpolitik nicht erfüllt worden, worauf der Japanische Yen gegenüber dem Euro Kursverluste erlitten habe. Aktuell notiere die Währung bei 142,90 unter Banken - Kurse bis 143,50 seien möglich. (15.02.2023/alc/a/a) ...

