Zürich (www.anleihencheck.de) - "Soft Landings" sind selten, aber es gibt sie, so Thomas Fischli Rutz, Head Emerging Markets bei Fisch Asset Management.Und so würden die Experten in ihrem Basisszenario eine flache, kurze Rezession in den USA und eine Wachstumserholung im Laufe des Jahres erwarten. Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung würden sie bei Emerging Markets-Unternehmensanleihen attraktive Einstiegsmöglichkeiten für Investoren mit einem längerfristigen Anlagehorizont sehen. Trotz der substanziellen Erholung seit den Tiefständen Ende Oktober würden Anleger immer noch von einem hohen Carry und den starken Fundamentaldaten der in den Schwellenländern ansässigen Unternehmen profitieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...