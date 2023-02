Europas Aktienmärkte stehen im Vergleich zu den USA gar nicht schlecht da, im Gegenteil. Viele positionieren sich entsprechend. Weiter beliebt: qualitäts- und dividendenstarke Aktien. Die Bitcoin-Erholung lockt außerdem in Krypto-ETNs. 14. Februar 2023. Frankfurt (Börse Frankfurt). Die Kauflaune im ETF-Geschäft hält an. "Obwohl es bei den Aktienmärkten die bislang schlechteste Woche des Jahres war, konnten wir in unseren großen ETFs rund 60 Prozent mehr Käufe als Verkäufe verzeichnen", berichtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...